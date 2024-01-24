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ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 220 военных
Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на Донецком направлении составили до 220 военных, три танка и восемь боевых бронемашин, сообщили в Минобороны России.
В районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении противник потерял до 175 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку «Гиацинт-С» и четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 105 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».
На Запорожском направлении противник потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины, 121, 123, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Змиевка, Золотая Балка и Михайловка Херсонской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также зенитная установка ЗУ-23.
Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск в течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты «Точка-У».
Накануне средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, который находился над территорией Белгородской области.