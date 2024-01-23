Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

Tекст: Алексей Дегтярев

Новая политика США в отношении киевского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой тот проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать Киев, отметил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

В основе этой политики – установление контроля над руководителем главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кириллом Будановым, в том числе для переноса столицы страны. Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона.

В украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса.