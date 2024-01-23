Путин рассказал о своих родителях и полученном воспитании

Tекст: Валерия Городецкая

«Что касается моей семьи, то как я рос... Как ни странно, они (родители) не давали мне никаких советов, никаких наставлений не делали. Но, как Макаренко в свое время говорил, лучшее воспитание – это личный пример», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Путин рассказал, что для него образцом был отец, который развил в нем чувство ответственности и никогда не демонстрировал при нем пагубных привычек. «Во-первых, никогда, я хочу это подчеркнуть – никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда. Я уж про маму не говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Вообще», – поделился президент.

Российский лидер добавил, что рос в атмосфере доброжелательности, любви, доброго отношения друг к другу и поддержки, подчеркнув, что именно это формирует морально-нравственную основу будущего полноценного человека.

Во вторник президент Владимир Путин на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в России.