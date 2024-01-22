СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.14 комментариев
Политолог: Россияне поддержкой выдвижения Путина выразили гражданскую позицию
Политолог Федорова: Граждане считают, что именно Владимир Путин способен обеспечить высокий уровень жизни в стране
Рекордные показатели кампании по сбору подписей за выдвижение Владимира Путина демонстрируют сильную гражданскую позицию россиян. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч.
«Российское общество переживает исторический максимум поддержки Владимира Путина. Уровень одобрения беспрецедентный. Вокруг кандидата сплотились все слои населения нашей огромной страны. Граждане видят изменения к лучшему, произошедшие в их жизни за последние годы, и хотят сохранить заданный курс», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
«Более того, россияне прекрасно осознают, что за последние несколько лет государство столкнулось с существенными внешнеполитическими вызовами. По их мнению, именно Владимир Путин способен преодолеть все образовавшиеся трудности», – отмечает эксперт.
«Этим и объясняются столь внушительные результаты кампании по сбору подписей за кандидата. Уже сейчас его поддержали три миллиона человек. Показатель в несколько раз превышает число людей, решивших оставить свою подпись за выдвижение Владимира Путина в 2018 году», – подчеркивает собеседница.
«Мы имеем дело с колоссальным проявлением гражданской позиции. Жители России добровольно, осознавая всю важность этого действия, буквально с утра ждут открытия избирательных штабов, чтобы выразить свое мнение и поддержать человека, способного сделать их жизни лучше», – считает она.
«Нельзя не отметить и неоценимый вклад людей, работающих в рамках этой кампании. Тысячи волонтеров по всей стране с гордостью занимаются сбором подписей. Без них столь поразительные результаты были бы невозможны», – резюмирует Федорова.
Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч. Об этом сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков. Данный результат был обеспечен в период с 23 декабря по 22 января.
«Такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата. Хотел бы поблагодарить прежде всего волонтеров центрального штаба и в регионах. Также «Единую Россию», Народный фронт, которые очень активно собирали подписи», – подчеркнул он.
По словам сопредседателя избирательного штаба Марьяны Лысенко, в ЦИК было предоставлено 315 тыс. подписей – максимум, которого требует законодательство. Она отметила, что кампания фактически пришлась на новогодние праздники. «Люди работали самоотверженно, без выходных. Поставить подпись могли люди в любых регионах, это замечательно», – подчеркнула она.
Доверенное лицо, уполномоченный представитель группы избирателей Виктор Блажеев в свою очередь заметил, что все подписи были очень внимательно проанализированы в два этапа – в региональных и центральном штабах. Отмечается, что к составлению перечня, поданного в ЦИК, подходили с максимальной строгостью.
«Мы внимательно следили за публичной информацией о возможных нарушениях в ходе сбора подписей – и зачастую эта информация не подтверждалась», – отметил Блажеев. Подписи избирателей, необходимые для регистрации Владимира Путина, были переданы в Центризбирком в понедельник. Сами выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.