  • Новость часаЗеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях России»
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    Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    62 комментария
    22 января 2024, 14:24 • Новости дня

    Политолог: Россияне поддержкой выдвижения Путина выразили гражданскую позицию

    Политолог Федорова: Граждане считают, что именно Владимир Путин способен обеспечить высокий уровень жизни в стране

    Политолог: Россияне поддержкой выдвижения Путина выразили гражданскую позицию
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Рекордные показатели кампании по сбору подписей за выдвижение Владимира Путина демонстрируют сильную гражданскую позицию россиян. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч.

    «Российское общество переживает исторический максимум поддержки Владимира Путина. Уровень одобрения беспрецедентный. Вокруг кандидата сплотились все слои населения нашей огромной страны. Граждане видят изменения к лучшему, произошедшие в их жизни за последние годы, и хотят сохранить заданный курс», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Более того, россияне прекрасно осознают, что за последние несколько лет государство столкнулось с существенными внешнеполитическими вызовами. По их мнению, именно Владимир Путин способен преодолеть все образовавшиеся трудности», – отмечает эксперт.

    «Этим и объясняются столь внушительные результаты кампании по сбору подписей за кандидата. Уже сейчас его поддержали три миллиона человек. Показатель в несколько раз превышает число людей, решивших оставить свою подпись за выдвижение Владимира Путина в 2018 году», – подчеркивает собеседница.

    «Мы имеем дело с колоссальным проявлением гражданской позиции. Жители России добровольно, осознавая всю важность этого действия, буквально с утра ждут открытия избирательных штабов, чтобы выразить свое мнение и поддержать человека, способного сделать их жизни лучше», – считает она.

    «Нельзя не отметить и неоценимый вклад людей, работающих в рамках этой кампании. Тысячи волонтеров по всей стране с гордостью занимаются сбором подписей. Без них столь поразительные результаты были бы невозможны», – резюмирует Федорова.

    Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч. Об этом сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков. Данный результат был обеспечен в период с 23 декабря по 22 января.

    «Такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата. Хотел бы поблагодарить прежде всего волонтеров центрального штаба и в регионах. Также «Единую Россию», Народный фронт, которые очень активно собирали подписи», – подчеркнул он.

    По словам сопредседателя избирательного штаба Марьяны Лысенко, в ЦИК было предоставлено 315 тыс. подписей – максимум, которого требует законодательство. Она отметила, что кампания фактически пришлась на новогодние праздники. «Люди работали самоотверженно, без выходных. Поставить подпись могли люди в любых регионах, это замечательно», – подчеркнула она.

    Доверенное лицо, уполномоченный представитель группы избирателей Виктор Блажеев в свою очередь заметил, что все подписи были очень внимательно проанализированы в два этапа – в региональных и центральном штабах. Отмечается, что к составлению перечня, поданного в ЦИК, подходили с максимальной строгостью.

    «Мы внимательно следили за публичной информацией о возможных нарушениях в ходе сбора подписей – и зачастую эта информация не подтверждалась», – отметил Блажеев. Подписи избирателей, необходимые для регистрации Владимира Путина, были переданы в Центризбирком в понедельник. Сами выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.

    19 января 2024, 18:30 • Новости дня
    В России началась работа с мигрантами по новой концепции

    Утвержден двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики

    В России началась работа с мигрантами по новой концепции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утверждающее план мероприятий по реализации концепции миграционной политики на 2024-2025 годы.

    План включает в себя более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам, передает РИА «Новости». Разделы посвящены в том числе порядку въезда иностранцев в Россию, содействию их адаптации, перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.

    Согласно плану, в России предлагается создать для прибывших в страну иностранцев памятку о правилах и нормах поведения в российском обществе. Кроме того, иностранные граждане должны будут сдавать биометрию, в том числе за пределами России, посредством мобильного приложения.

    Также в рамках реализации миграционной политики в России создадут цифровые профили иностранцев. Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки должны выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

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    19 января 2024, 19:27 • Новости дня
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.

    Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», добавили в российском МИД, передает РИА «Новости».

    В комментарии на сайте ведомства отмечается, что ведение Западом, в том числе Францией, «войны по доверенности» и наращивание поставок оружия Киеву противоречат заявлениям о важности установления мира, ведут к эскалации и жертвам среди мирных жителей, превращая страну в «соучастника военных преступлений киевского режима».

    «Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», – подытожили в МИД.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

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    19 января 2024, 21:48 • Новости дня
    Посол в ФРГ назвал мешающие расследованию диверсии на «Северных потоках» факторы

    Посол Нечаев: Германия не посвящает Россию в детали расследования взрывов на «Северных потоках»

    Посол в ФРГ назвал мешающие расследованию диверсии на «Северных потоках» факторы
    @ DPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецкая сторона не посвящает Москву в детали проводимого в Германии расследования подрыва «Северных потоков». Он также рассказал, как в СМИ на Западе вбрасываются «смехотворные сценарии» этой диверсии.

    «Несмотря на наши многочисленные обращения, власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого здесь расследования этого беспрецедентного теракта в сентябре 2022 года», – сказал Нечаев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

    По словам дипломата, это заставляет усомниться в беспристрастности и объективности расследования. «Трудно поверить, что в XXI веке, располагая всем необходимым техническим арсеналом, нельзя раскрыть произошедший где-то «под носом» крупный, беспрецедентный теракт против стратегической европейской инфраструктуры», – подчеркнул посол.

    Он также указал на попытки «канализировать ответственность» посредством публикации в СМИ «смехотворных, абсурдных сценариев». «При этом все хорошо помнят, кто обещал разрушить эти газопроводы и кому в конечном счете это выгодно», – отметил Нечаев.

    Ранее стало известно о сокрытии польскими чиновниками улик о взрывах на «Северных потоках».

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    19 января 2024, 15:29 • Новости дня
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Франции в России Пьер Леви, вызванный накануне в МИД России после уничтожения российскими военными французских боевиков в Харькове, прибыл в здание дипведомства на Смоленской площади.

    Леви проследовал в министерство без комментариев для прессы, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

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    20 января 2024, 15:08 • Новости дня
    Захарова: Контрнаступление ВСУ было успешным только для России
    Захарова: Контрнаступление ВСУ было успешным только для России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на высказывание главы офиса президента Украины Андрея Ермака об «успехе» украинского контрнаступления.

    В своем Telegram-канале дипломат указала Ермаку, что контрнаступление было успешным не для Киева, а для России, передает ТАСС.

    «Он забыл добавить «для России», – написала Захарова.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ провели в прошлом году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей.

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    19 января 2024, 23:33 • Новости дня
    При взрыве газа в частном доме в Махачкале погибла семья из пяти человек

    В больнице после взрыва газа в частном доме в Махачкале скончались трое детей и двое взрослых

    Tекст: Денис Тельманов

    Семья из пяти человек, в том числе трое детей, скончались в ожоговом центре, куда были доставлены после взрыва газа в жилом доме в Махачкале.

    «Он и его семья – это супруга и трое детей – были госпитализированы в реанимацию ожогового центра Республиканской клинической больницы имени А. В. Вишневского накануне утром в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла», – приводит ТАСС сообщение Республиканской клинической больницы Дагестана.

    Отмечается, что трагедия произошла в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале. По предварительным данным, причиной стала утечка газа при самовольном демонтаже газового узла, соединенного с газопроводом.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за взрыва газа обрушилось задание кафе в Уральске, погибло два человека.

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    19 января 2024, 17:05 • Новости дня
    Назначен новый посол России в Японии

    Путин назначил Ноздрева новым послом России в Японии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новым послом России в Японии назначен директор третьего департамента Азии российского министерства иностранных дел Николай Ноздрев, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    «Назначить Ноздрева Николая Станиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Николай Ноздрев родился в 1971 году, работает в системе МИД России после окончания МГИМО в 1994 году. В 2010–2015 годах занимал пост старшего советника, советника – посланника посольства России в Австралии. С 2015 по 2018 годы являлся заместителем директора третьего департамента Азии МИД России, возглавляет его с 20 февраля 2018 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, владеет английским и японским языками.

    Ранее послом России в Японии был Михаил Галузин. В ноябре 2022 года Путин освободил его от этой должности.

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    19 января 2024, 18:54 • Новости дня
    Посол Франции молча покинул МИД России

    Посол Франции молча покинул МИД России после объяснений из-за французских наемников в Харькове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вызванный в министерство иностранных дел России из-за французских наемников в Харькове посол Франции Пьер Леви покинул здание ведомства, отказавшись комментировать свой визит.

    Дипломат находился в министерстве около 45 минут, после чего молча покинул здание, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

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    22 января 2024, 11:34 • Новости дня
    Историки сказали, какая зарубежная недвижимость может попасть под указ Путина

    РБК: Под указ Путина может попасть часть побережья Ниццы, здания в Иерусалиме и заводы

    Tекст: Ольга Никитина

    Под президентский указ о поиске российской государственной собственности за границей может попасть «половина побережья Ниццы», здания в Иерусалиме и производственные объекты – фабрики, заводы, судоверфи, пишут СМИ со ссылкой на историков.

    Как рассказал РБК кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий, России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы. Речь, по его словам, идет прежде всего об объектах недвижимости, которая приобреталась в собственность лиц, принадлежащих к императорской фамилии.

    Это были особняки, замки и земельные участки, но не только: приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами. Был даже единичный случай, когда в Париже покупали городской сквер, отметил Крушельницкий.

    Кроме того, приобретались также и производственные объекты: целиком или частично – рудники, заводы, фабрики, мастерские, судоверфи. Крупные счета подданными Российской империи размещались в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, судьба большинства из которых оказалась «весьма сомнительна», подчеркнул историк.

    Некоторое имущество Российской империи и СССР, как объяснил историк, научный сотрудник Института российской истории РАН, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, впоследствии оказалось не переведено в собственность Российской Федерации. Так, по его словам, много подобных объектов есть в Иерусалиме.

    Крушельницкий напомнил также о судьбе другого актива – «тех самых денег партии коммунистической», а именно «зарубежной части секретного золотовалютного фонда КПСС, который начал формироваться не позднее середины 1918 года». Эта тема муссировалась в начале 90-х, но примерно в 1993 году упоминания об этом исчезли из прессы, отметил историк.

    Президент Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи.

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    20 января 2024, 01:18 • Новости дня
    В ходе обстрела Горловки ранены три мирных жителя

    В ходе обстрела ВСУ ранены три мирных жителя Горловки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Горловки в ДНР, в результате пострадали три мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько.

    «В гостинице «Родина»... ранены двое мирных граждан. На площади Победы ранен молодой человек», – приводит ТАСС заявление Приходько.

    По его словам, от ударов повреждены «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская, а также обесточен микрорайон «Квартал 245».

    Отмечается, что в течение часа ВСУ выпустили по территории Горловки 21 снаряд калибром 155 мм, из которых 12 боеприпасов были кассетными.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два мирных жителя, включая водителя скорой помощи, пострадали в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка. По его словам, на «скорую» был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника.


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    20 января 2024, 11:44 • Новости дня
    Машков: Общественные приемные Путина по всей стране получили более 12 тыс. обращений

    Машков: Общественные приемные Путина по всей стране получили уже более 12 тыс. обращений

    Машков: Общественные приемные Путина по всей стране получили более 12 тыс. обращений
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Общественные приемные кандидата в президенты РФ Владимира Путина по всей стране получили уже более 12 тыс. обращений от граждан, на первом месте – пожелания удачи и слова поддержки, рассказал журналистам сопредседатель штаба, актер и режиссер Владимир Машков.

    «По всем регионам открыты общественные приемные. На данный момент уже более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приемные. Все это аккумулируется в центральном избирательном штабе, все анализируется, и, наверное, на первом месте – это пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату», – передает слова Машкова РИА «Новости».

     Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.

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    19 января 2024, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Безопасность – это один из главных запросов российского общества

    Политолог Потуремский: Президентом и профильными органами безопасность страны обеспечивается постоянно и системно

    Эксперт: Безопасность – это один из главных запросов российского общества
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    России удается эффективно противостоять всем внешним вызовам, это говорит об успешности работы президента по обеспечению безопасности России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. В пятницу Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

    «Все, что связано с обеспечением безопасности на разных уровнях, это очень важное направление работы главы государства. Сейчас это один из главных запросов со стороны российского общества. Все, что касается безопасности, в том числе технологической, а также работы силовых структур, должно работать стабильно», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Эта работа президентом и профильными органами власти ведется постоянно и системно. Подтверждением ее успешности является то, что именно под руководством президента нашей стране удается эффективно противостоять тем мощным внешним вызовам, которые  стоят перед Россией», – добавил он.

    В пятницу президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудили реализацию положений Концепции внешней политики РФ. В совещании приняли участие главы правительства Михаил Мишустин, Совфеда Валентина Матвиенко, Госдумы Вячеслав Володин, МВД Владимир Колокольцев, Минобороны Сергей Шойгу, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин и др.

    1 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая должна лечь в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Об этом президент сообщил во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.

    Документ состоит из шести разделов и 76 пунктов. Согласно тексту самой Концепции, она является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядов на национальные интересы России во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции может отразиться на отношениях России с другими странами.

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    22 января 2024, 14:06 • Новости дня
    Подростки из Новороссии передали данные о расположении ВС России Киеву

    В МВД зафиксировали факты передачи подростками из Новороссии данных о расположении ВС России Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Зафиксированы факты передачи подростками под влиянием сторонников ВСУ данных о расположении российских военнослужащих в Новороссии, сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник.

    По его словам, большую опасность представляет влияние прислужников ВСУ на подрастающее поколение в новых регионах, где неоднократно были зафиксированы факты передачи несовершеннолетними сведений о расположении российских военнослужащих, передает ТАСС.

    Колесник напомнил, что в ноябре прошлого года представитель ВСУ в переписке в Telegram уговорил 15-летнего жителя Херсонской области за деньги прислать фото военной техники – из-за этого его отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

    Кроме того, по данным представителя МВД, в Запорожской области правоохранительными органами была выявлена и пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, участники которой были завербованы в различное время в 2022 году.

    Отмечается, что участники группы причастны к покушению на жизнь военнослужащих, представителей в органах власти и общественных объединениях.

    Ранее на территории ЛНР была задержана гражданка Украины, которая передавала ВСУ данные о российских военнослужащих.

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    21 января 2024, 16:12 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина и президента Египта в мероприятии на АЭС «Эль-Дабаа»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 января примет участие в мероприятии по заливке первого бетона в основание четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Соответствующие планы он подтвердил РИА «Новости».

    Начало заливки первого бетона в фундамент так называемого ядерного острова означает старт строительства энергоблока АЭС.

    Напомним, строительство первого и второго блоков станции стартовало в 2022 году, в ноябре гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что строительство с российским участием еще двух энергоблоков на АЭС планируется начать в 2023 году.

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    22 января 2024, 09:52 • Новости дня
    В Анкаре заявили об ожидании визита Путина в ближайшее время

    Дипломатический источник: В Анкаре ожидают визита Путина в Турцию в ближайшее время

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил информированный дипломатический источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в Турции рассчитывают, что это произойдет в ближайшее время, но согласованной даты пока нет.

    Напомним, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет пока называть дату визита президента России Владимир Путина в Турцию.

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    Как защитить сбежавших из Прибалтики сторонников России

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

    • Иран против Пакистана: новая война?

      Иран нанес удары по территориям трех прилегающих стран – Сирии, Ирака и Пакистана, причем в случае Пакистана получил ответный удар. С чем связано это обострение? Кому оно выгодно? И каков шанс на большую войну в Южной Азии, учитывая, что Пакистан – ядерная держава?

    • Истерика Зеленского в Давосе

      Владимир Зеленский стал главным действующим лицом экономического форума в Давосе: все прочие темы его организаторы замели на второй план. Однако это не избавило его от новых нервных срывов: Зеленский умудрился нахамить главе делегации Китая и Дональду Трампу. Чем это ему грозит?

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    Развитие транспортной системы России в 2023 году

    Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике. Подробности

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    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    • Украина делает из женщин свой последний резерв

      На Украине активно обсуждается привлечение последнего мобилизационного резерва – женщин. Ряд профессиональных категорий уже обязали встать на воинский учет независимо от пола, приходит множество сообщений о том, что фактически призыв женщин в украинскую армию уже начался.

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