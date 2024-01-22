В нынешней ситуации конвергенции военной и гражданской сферы морально устарело само законодательство о гражданском оружии. В нем сохранилось множество реликтов со времен СССР и 90-х годов.3 комментария
Полиция Украины заявила об изъятии у населения «миллионов патронов и тысяч гранат»
Украинские правоохранители в последнее время стали изымать у населения гораздо больше оружия, чем ранее, сообщил глава нацполиции Иван Выговский.
По его словам, на Украине стали изымать тонны взрывчатки, миллионы патронов, тысячи гранат и пистолетов, передает ТАСС.
Выговский добавил, что оружие, которое раздавали «в начале войны», сейчас не изымается и есть проект закона, по которому можно будет провести его регистрацию и поставить на учет, после чего это оружие вернут гражданину.
Он пояснил, что в течение 90 дней после окончания боевых действий его будет необходимость сдать, либо наступит уголовная ответственность.
Ранее на Украине задумали легализовать трофейное и найденное оружие.