ГБР: Военный нацгвардии Украины расстрелял четырех человек, в том числе двух полицейских

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ГБР, в данный момент ведется досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в Лимане. По подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий Нацгвардии, передает ТАСС.

Там добавили, что в воскресенье жительница Лимана вызвала полицейских из-за конфликта с военнослужащим, после чего с полицейскими пропала связь, на место происшествия отправилась другая группа, которая обнаружила на месте тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями, а также тела пенсионерки и ее дочери.

Как указывает ГБР, возбуждено дело по статьям УК об умышленном убийстве и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

Ранее иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.