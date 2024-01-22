В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?59 комментариев
Военный нацгвардии Украины расстрелял четырех человек
ГБР: Военный нацгвардии Украины расстрелял четырех человек, в том числе двух полицейских
Правоохранительные органы Украины начали расследование обстоятельств убийства военнослужащим нацгвардии двух женщин и двух полицейских в подконтрольном Киеву городе Лимане ДНР, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.
Согласно сообщению ГБР, в данный момент ведется досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в Лимане. По подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий Нацгвардии, передает ТАСС.
Там добавили, что в воскресенье жительница Лимана вызвала полицейских из-за конфликта с военнослужащим, после чего с полицейскими пропала связь, на место происшествия отправилась другая группа, которая обнаружила на месте тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями, а также тела пенсионерки и ее дочери.
Как указывает ГБР, возбуждено дело по статьям УК об умышленном убийстве и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.
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