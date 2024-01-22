В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?57 комментариев
В США раскрыли выгоду от поддержки Киева
Спецпредставитель США по Украине Притцкер раскрыла выгоду Вашингтона от поддержки Киева
Помощь Киеву является выгодной для Соединенных Штатов, заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер.
Притцкер в колонке для издания The Hill написала, что речь идет о модернизации оборонно-промышленной базы США. Это, по ее словам, обеспечивает американскую военную готовность, а также создает высокооплачиваемые рабочие места внутри страны, передает ТАСС.
Большую часть «бремени» поддержки киевского режима, отметила автор публикации, несут американские союзники и партнеры, которые, по данным Притцкер, предоставляют Украине вдвое больше экономической помощи, чем оказывают США.
Ранее политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД отечал, что поддержка офиса Зеленского пошатнула экономическое благополучие континентальной Европы, при этом Британия и США наживаются на украинском кризисе.