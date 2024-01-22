Спецпредставитель США по Украине Притцкер раскрыла выгоду Вашингтона от поддержки Киева

Tекст: Ольга Никитина

Притцкер в колонке для издания The Hill написала, что речь идет о модернизации оборонно-промышленной базы США. Это, по ее словам, обеспечивает американскую военную готовность, а также создает высокооплачиваемые рабочие места внутри страны, передает ТАСС.

Большую часть «бремени» поддержки киевского режима, отметила автор публикации, несут американские союзники и партнеры, которые, по данным Притцкер, предоставляют Украине вдвое больше экономической помощи, чем оказывают США.

Ранее политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД отечал, что поддержка офиса Зеленского пошатнула экономическое благополучие континентальной Европы, при этом Британия и США наживаются на украинском кризисе.