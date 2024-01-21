Российские саперы начали разминирование сельхозугодий под Донецком

Tекст: Валентина Григоренко

В районе окрестности Донецка саперы подразделения инженерного разминирования освобождают сельскохозяйственные угодия, а также земельные участки, находящиеся рядом с объектами электропередач, для того чтобы местные электрики имели беспрепятственный доступ к ним при осуществлении своевременной починки оборудования и восстановлении электроснабжения в домах мирных жителей и социальных учреждениях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Старший сапер с позывным «Серый» сообщил, что они занимаются разминированием местностей – гражданских территорий от взрывоопасных предметов для того, чтобы гражданские не травмировались. По его словам, они работали в Мариуполе, в окрестностях, по территории ДНР, во многих населенных пунктах.

Ефрейтор с позывным «Каспер», отвечая на вопрос о том, что мотивирует его идти на опасность, отметил, что здесь рядом карьер, могут пойти купаться дети и нечаянного подорваться – «вот это нас мотивирует».

Он добавил, что некоторые подходят и благодарят их за проделанную работу.

«Особенно приятно, когда подходят дети. Некоторые даже дарят конфеты – очень приятно!» – уточнил «Каспер».

Саперы обезвредили противотанковые мины, задействовав при этом индукционный миноискатель ИМП-3, а на помощь с противопехотными минами была задействована современная дистанционная управляемая машина комплекс «Уран-6».

Оператор-сапер с позывным «Тихий» подчеркнул, что бывают участки, где количество мин на 1 кв. м. зашкаливает, и в такие места людям лучше не заходить. По его словам, в таких случаях помогает дистанционно управляемая машина комплекс «Уран-6», которая производит отличное разминирование местности от противопехотных мин.