Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.6 комментариев
Трамп заявил, что США превратились в свалку
Дональд Трамп заявил, что США превратились в свалку для остального мира
Под руководством президента Джо Байдена США превратились в свалку для всего остального мира, заявил Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир.
Трамп считает, что демократия в США в опасности «из-за некомпетентности Байдена», который превратил страну в свалку.
Также он призвал сторонников в Нью-Гемпшире «встать с кроватей», послать ясный сигнал о единстве, передает РИА «Новости».
По словам Трампа, его соперница бывший постпред США при ООН Никки Хейли «использует деньги радикальных демократов», а оппоненты желают ее победы в борьбе за номинацию, потому что затем смогут легко выиграть у нее основную кампанию. Трамп на митинге назвал ее «абсолютно неизбираемой».
Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что ее пугает перспектива победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах.