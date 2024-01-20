И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.28 комментариев
Microsoft обвинила «связанных с Россией хакеров» во взломе учетных записей
Microsoft обвинила «связанных с Россией хакеров» во взломе учетных записей руководства компании
Американская корпорация Microsoft заявила, что зафиксировала взлом ряда учетных записей сотрудников компании со стороны неких хакеров, якобы связанных с Россией, который произошел 12 января 2024 года.
«Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года», – приводит заявление Microsoft ТАСС.
По данным компании, якобы связанные с Россией хакеры из группы Midnight Blizzard получили доступ к корпоративным почтовым ящикам нескольких руководителей Microsoft и похитили документы. Имена пострадавших сотрудников компании не раскрываются, однако отмечается, что часть из них работали в отделе кибербезопасности.
Сейчас Microsoft начала расследование инцидента. При этом в заявлении подчеркивается, что данных о том, что злоумышленники могли получить доступ к пользовательским сервисам, исходному коду или системам искусственного интеллекта нет.
ТАСС напоминает, что российская сторона неоднократно отвергала обвинения Запада в причастности Москвы к хакерским атакам.
Ранее сообщалось, что украинский мобильный оператор «Киевстар» потерял около 95 млн долларов из-за кибератаки, произошедшей в декабре прошлого года.