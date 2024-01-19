И православная икона, и портрет Сталина, воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.0 комментариев
Путин на Крещение окунулся в прорубь
Представитель Кремля Песков: Путин на Крещение по традиции окунулся в прорубь
Президент Владимир Путин в ночь на 19 января окунулся в прорубь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин соблюдает эту традицию, поэтому и в этом году окунулся в прорубь по случаю Крещения, передает ТАСС.
Россияне в этом году отпраздновали Крещение, окунувшись в прорубь.