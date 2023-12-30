  • Новость часаВ Совфеде ответили на призыв НАТО готовиться к войне с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского
    На Западе заметили изменения в тактике ВСУ
    Польша передумала подавать иск к России из-за авиакатастрофы под Смоленском
    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО
    В Кремле прокомментировали уничтожение французских наемников в Харькове
    К взорвавшей Татарского Треповой подали иски на 50 млн рублей
    Грузия обвинила Зеленского и Санду во лжи
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    Названы сроки запуска в России полностью беспилотного поезда
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина, воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    3 комментария
    19 января 2024, 12:48 • Фоторепортаж

    Россияне отпраздновали Крещение

    В ночь на 19 января по всей России отмечали Крещение Господне. По традиции люди трижды окунались в прорубь. Сам праздник напоминает о том, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан (фото: Михаил Синицын/ТАСС)

    В Москве в разных округах города были подготовлены 49 майн и 10 купелей. К каждой из них организовали удобный подход, а рядом разместили теплые раздевалки (фото: Петр Ковалев/ТАСС)

    По традиции к майнам были приглашены священники. Они провели праздничный молебен и освятили воду. Только после этого людям было позволено окунуться (фото: Эрик Романенко/ТАСС)

    Для безопасности граждан в местах купаний была организована работа медиков, сотрудников полиции и представителей МЧС (фото: Елена Афонина/ТАСС)

    Например, в Воронежской области в прорубь окунулись порядка 11 тыс. человек, сообщили в региональном МЧС. При этом на юге России из-за погодных условий в некоторых городах купания ограничили (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

    В Санкт-Петербурге купания вызвали ажиотаж. Как сообщили местные СМИ, в купели на набережной Лейтенанта Шмидта напротив Успенской церкви к полуночи пришло столько людей, что деревянный пирс стал прогибаться. В итоге спасатели около купелей стояли по щиколотку в воде (фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС)

    Нередко наравне с мужчинами в ледяную воду ныряли и женщины. Некоторые из них совершали обряд согласно всем правилам, погружаясь с головой (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

    В Москве и Подмосковье, несмотря на морозы и метель, у некоторых мест купания даже образовывались очереди (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

    Некоторые приходили окунуться в прорубь целыми семьями (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)

    Ряд регионов уже отчитались, что купания прошли без инцидентов, случаев переохлаждения зафиксировано не было (фото: Виталий Невар/ТАСС)

    Главное
    Путин на Крещение окунулся в прорубь
    Банк «Зенит» решил требовать банкротства швейцарского Credit Suisse
    В Британии испугались «рыбной войны» с Россией
    Летний отдых в Турции за год подешевел на 20%
    YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ»
    Мужчина набросился с ножами на пассажиров в метро Москвы
    Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов

    Россия подтвердила огромные амбиции по Северному морскому пути

    Россия на днях заложит еще один новый российский атомный ледокол. Это уже третий из шести запланированных. Без них невозможно развитие Северного морского пути. Конкурент Суэцкого канала быстро растет – и впервые за счет транзитных грузов. Но на этот год план еще более амбициозный. Получится ли СМП нарастить грузооборот более чем в два раза? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Украине предстоит повторить урок Переяславской рады

    На этой неделе отмечается 370-я годовщина Переяславской рады. По ее итогам часть малороссийских земель, подконтрольных Войску Запорожскому, отошла России. Как считают историки и политологи, сегодня Москва отчасти повторяет сценарий Переяславской рады на Украине, однако для полной реализации этого замысла необходимы усилия не только России, но и самих украинцев. Подробности

    Перейти в раздел

    Иран оказался в кольце войны

    Всего за несколько дней Иран нанес удары сразу по трем государствам. Речь идет о Сирии, Ираке и Пакистане. В обратную сторону тоже полетели снаряды, но лишь со стороны Пакистана. В чем заключаются причины данной эскалации, какие мотивы преследует военно-политическое руководство Ирана и как подобное развитие событий может отразиться на интересах России в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............