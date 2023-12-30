И православная икона, и портрет Сталина, воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.0 комментариев
Россияне отпраздновали Крещение
В ночь на 19 января по всей России отмечали Крещение Господне. По традиции люди трижды окунались в прорубь. Сам праздник напоминает о том, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан (фото: Михаил Синицын/ТАСС)
В Москве в разных округах города были подготовлены 49 майн и 10 купелей. К каждой из них организовали удобный подход, а рядом разместили теплые раздевалки (фото: Петр Ковалев/ТАСС)
По традиции к майнам были приглашены священники. Они провели праздничный молебен и освятили воду. Только после этого людям было позволено окунуться (фото: Эрик Романенко/ТАСС)
Для безопасности граждан в местах купаний была организована работа медиков, сотрудников полиции и представителей МЧС (фото: Елена Афонина/ТАСС)
Например, в Воронежской области в прорубь окунулись порядка 11 тыс. человек, сообщили в региональном МЧС. При этом на юге России из-за погодных условий в некоторых городах купания ограничили (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)
В Санкт-Петербурге купания вызвали ажиотаж. Как сообщили местные СМИ, в купели на набережной Лейтенанта Шмидта напротив Успенской церкви к полуночи пришло столько людей, что деревянный пирс стал прогибаться. В итоге спасатели около купелей стояли по щиколотку в воде (фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС)
Нередко наравне с мужчинами в ледяную воду ныряли и женщины. Некоторые из них совершали обряд согласно всем правилам, погружаясь с головой (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)
В Москве и Подмосковье, несмотря на морозы и метель, у некоторых мест купания даже образовывались очереди (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)
Некоторые приходили окунуться в прорубь целыми семьями (фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»)
Ряд регионов уже отчитались, что купания прошли без инцидентов, случаев переохлаждения зафиксировано не было (фото: Виталий Невар/ТАСС)