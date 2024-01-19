Песков отметил стабильно высокий уровень доверия Путину

Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики

Tекст: Валерия Городецкая

«То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», – сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, передает РИА «Новости».

Глава государства также вспомнил слова бывшего президента Чешской республики о том, что конфликт на Украине начался еще в 2008 году после принятия решения о том, что двери НАТО открыты для этой страны.

«Совсем недавно бывший президент Чешской республики сказал очень откровенную вещь, очень важную, публично сказал... война на Украине, сказал он, началась не в феврале 2022 года, а летом 2008-го, когда было принято решение об открытии для Украины и Грузии дверей в НАТО», – сказал Путин. Он подчеркнул, что это решение «в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России».

Ранее в Латвии россиянам разослали новые предупреждения с угрозой депортации.