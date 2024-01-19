И православная икона, и портрет Сталина, воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.0 комментариев
Песков отметил стабильно высокий уровень доверия Путину
Песков: Уровень доверия россиян Путину стабильно высокий
В России на протяжении многих лет наблюдается стабильно высокий уровень доверия граждан президенту Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это говорит, действительно, об одобрении людьми того, что делает президент, говорит о том, что при наличии неизбежных проблем люди чувствуют на себе результаты этой работы [Путина]», – приводит его слова ТАСС.
Согласно опубликованному ранее в пятницу опросу ФОМ, Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%.