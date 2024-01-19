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Опрос: Путину доверяют 79% россиян
ФОМ: Путину доверяют 79% россиян, его работу положительно оценивают 81%
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%, следует из результатов опроса ФОМ.
По данным исследования, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».
Деятельность главы государства на его посту положительно оценивают 81% опрошенных, недовольны его работой 9%.
Опрос «ФОМнибус» был проведен 12–14 января 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.