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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    41 комментарий
    19 января 2024, 10:46

    Опрос: Путину доверяют 79% россиян

    ФОМ: Путину доверяют 79% россиян, его работу положительно оценивают 81%

    Опрос: Путину доверяют 79% россиян
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%, следует из результатов опроса ФОМ.

    По данным исследования, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».

    Деятельность главы государства на его посту положительно оценивают 81% опрошенных, недовольны его работой 9%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен 12–14 января 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    16 января 2024, 19:02
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих, украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, – а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин в обращении к военным на встрече в госпитале Вишневского заявил, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

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    18 января 2024, 20:28
    Путин распорядился выделить средства на поиск за рубежом имущества СССР

    Путин подписал указ о выделении средства на поиск за рубежом имущества СССР

    Путин распорядился выделить средства на поиск за рубежом имущества СССР
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи, такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Субсидия на эти цели будет выделена предприятию по управлению собственностью за рубежом, входящему в Управление делами президента России. Средства выделяются на покрытие затрат, связанных с «осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав… и юридической защитой этого имущества», передает ТАСС.

    Ранее Путин поручил кабмину создать программу обучения в области ИИ для топ-менеджеров.

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    16 января 2024, 18:46
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Латвии и других государств Прибалтики «выбрасывают за кордон» русских людей, что оказывает прямое влияние на безопасность России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», – сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, передает РИА «Новости».

    Глава государства также вспомнил слова бывшего президента Чешской республики о том, что конфликт на Украине начался еще в 2008 году после принятия решения о том, что двери НАТО открыты для этой страны.

    «Совсем недавно бывший президент Чешской республики сказал очень откровенную вещь, очень важную, публично сказал... война на Украине, сказал он, началась не в феврале 2022 года, а летом 2008-го, когда было принято решение об открытии для Украины и Грузии дверей в НАТО», – сказал Путин. Он подчеркнул, что это решение «в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России».

    Ранее в Латвии россиянам разослали новые предупреждения с угрозой депортации.

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    16 января 2024, 17:48
    Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»

    Путин заявил о разных ценностях бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»

    Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Участников специальной военной операции (СВО) важно привлекать к работе в муниципалитетах, у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

    «Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», – приводит его слова ТАСС.

    В декабре 2023 года блогер Настя Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, которую суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений. На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других.

    Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей, а ФНС начала проверку, поскольку Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

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    16 января 2024, 19:24
    Путин рассказал о фальсификации выборов президента США при голосовании по почте
    Путин рассказал о фальсификации выборов президента США при голосовании по почте
    @ Olin Dozier/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предыдущие президентские выборы в США были сфальсифицированы через голосование по почте, однако в новых регионах России такое не представляется возможным, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Наверное, можно все сфальсифицировать, как в Соединенных Штатах фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте. Понятно, что это за голосование по почте: скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей вбрасывали в почтовые ящики – и все», – сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает ТАСС.

    Говоря о голосовании на территории новых регионов, Путин отметил, что люди не пришли бы на участки для голосования, не имея соответствующего желания. «Но заставить прийти невозможно. Под дулом автомата не заставишь: если бы люди не захотели, просто не пришли бы на участки – и все. Здесь же – пришли и проголосовали», – указал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что голосование на выборах в России должно пройти полностью легитимно, прозрачно и честно.

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    18 января 2024, 09:48
    В США назвали следующий шаг Запада против России

    The Hill: Запад поможет Киеву атаковать Крымский мост

    Tекст: Ольга Никитина

    Следующим шагом Запада в оказании поддержки киевскому режиму станет помощь ВСУ «нацелиться на Крым» и перерезать линию материально-технического обеспечения российских войск, пишут американские СМИ.

    В статье издания The Hill говорится, что Крымский мост является одним из ключей к разрушению линии материально-технического обеспечения для российских войск в Крыму, передает Ura.ru.

    Еще в июле прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта.

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    16 января 2024, 19:38
    Путин объяснил причины возвращения уехавших за границу россиян

    Путин: Все больше уехавших россиян мечтают вернуться на родину

    Путин объяснил причины возвращения уехавших за границу россиян
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Все больше граждан России, которые уехали из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

    «Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше [есть] желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной», – приводит его слова ТАСС.

    Из-за этого многие из тех, кто «когда-то уехал по разным соображениям», возвращаются или думают вернуться, отметил Путин. «Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что уехавшим за границу деятелям культуры лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности.

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    16 января 2024, 19:52
    Путин вспомнил анекдот про сосиски и сыр с плесенью
    Путин вспомнил анекдот про сосиски и сыр с плесенью
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов страны рассказал анекдот про сосиски и сыр с плесенью.

    «Вчера анекдот рассказывали: «У вас сыр с голубой плесенью есть? – Нет. Сосиски есть», – сказал Путин в ходе беседы с главой администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолием Балбековым, передает Ura.ru.

    Президент подчеркнул, что на прилавках российских магазинах есть любые продукты. «Слава Богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски нужного нам высшего качества», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сделал прогноз по урожаю зерновых на 2023 год на уровне 143-147 млн тонн.

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    17 января 2024, 16:27
    Путин призвал скорее решить вопрос открытия новых погранпунктов с КНР

    Путин призвал скорее решить бюрократические проблемы для открытия новых погранпунктов с КНР

    Путин призвал скорее решить вопрос открытия новых погранпунктов с КНР
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо как можно быстрее решить бюрократические проблемы для открытия дополнительных пунктов пропуска на границе с Китаем, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «По поводу новых пунктов пропуска, – и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и еще куда-то, – поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши партнеры с той стороны границы (Китай – прим. ВЗГЛЯД) тоже просят об этом и поддерживают», – передает его слова ТАСС.

    Путин отметил, что в этом заинтересованы все стороны, поэтому бюрократические проблемы надо решить быстрее.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сотрудничество России и Китая стало образцом для великих держав.

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    17 января 2024, 11:35
    Путин дал поручение о помощи гражданским женам погибших бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали, либо имеют общих детей.

    «Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Отмечается, что такие меры поддержки будут охватывать вопросы материального обеспечения, оказания медицинской помощи, предоставления возможности получения образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки. «При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство России», – указано на сайте Кремля.

    Ранее Путин отмечал, что при создании таких механизмов нужно действовать аккуратно и не допустить каких-либо злоупотреблений.

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    16 января 2024, 20:21
    Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

    Путин: «Формула мира» Зеленского не позволяет вести переговоры с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского нацелена на продолжение реализации декрета о запрете вести переговоры с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Так называемая формула мира, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», – заявил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает РИА «Новости».

    Продвигаемая киевским режимом «формула мира» требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России «военных преступлений».

    Ранее сообщалось, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

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    16 января 2024, 20:14
    Путин: Предатели по определению не могут победить
    Путин: Предатели по определению не могут победить
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предатели, которые подают сигналы НАТО или пытаются «пересесть» на чуждые традиции, могут что-то «цапнуть» и «под одеялом сожрать», но успеха не добьются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы – как вы сказали, обращаются там к НАТО и так далее – это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что предатели никогда не побеждают.

    «Они могут что-то там цапнуть, что-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет. А тем более, если они на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера. Такие люди по определению не могут победить. Мозги там закомпостировали людям, проговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда», – добавил глава государства, отметив, что еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают.

    Ранее Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики.

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    18 января 2024, 08:48
    Швейцарский депутат потребовал пригласить Путина в Берн

    Депутат Бюхель: Швейцария сохранит свой нейтралитет, если пригласит Путина в Берн

    Tекст: Ольга Никитина

    Депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель считает, что российского лидера Владимира Путина необходимо пригласить в Берн для подтверждения нейтралитета страны в конфликте на Украине.

    Бюхель в интервью газете 20 Minuten выразил возмущение визитом в швейцарский парламент президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что страна таким образом принимает сторону одного из участников конфликта, передает RT.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.

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    16 января 2024, 20:06
    Путин: Болезненную критику нужно воспринимать как руководство к действию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за критику, отметив, что нерешенных вопросов в стране еще много и над ними нужно работать, так он прокомментировал одно из обращений на прямой линии с отказом голосовать за него на предстоящих выборах.

    «Вы знаете, на что обратил внимание, я старался смотреть на экраны – слева, справа. И хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким – небольшое, но в заключении было написано: «Не буду за вас голосовать». Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе – нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных», – приводит его слова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «нам очень многое нужно сделать, и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. Нужно воспринимать это как руководство к действию, нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили».

    Ранее сообщалось, что в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина по всей стране собрано свыше 1,8 млн подписей.

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    17 января 2024, 15:42
    Путин рассказал о разговоре с Мишустиным о ситуации в экономике

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сообщил, что во вторник вечером обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным ситуацию в экономике.

    «Мы с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] вчера здесь в Кремле поздно вечером обсуждали ситуацию в целом в экономике, говорили о результатах работы за 2023 год», – сказал глава государства на совещании с кабмином, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщал, что экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире.

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