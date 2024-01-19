В Германии призвали Украину не ждать вступления в НАТО

Экс-посол Германии Ишингер заявил, что в НАТО найдутся несогласные со вступлением Украины в альянс

Tекст: Александра Юдина

По его словам, даже в случае, если большинство представителей НАТО согласится на вступление Украины в альянс, две или три страны из более чем 30 членов союза скажут «ай-яй-яй, нет», передает радио Sputnik.

Ишингер напомнил о Швеции, которая «не имеет ни с кем конфликтов», однако ждет решения блока о принятии уже довольно давно.

В этой связи, подчеркнул экс-посол, находящейся в состоянии открытого конфликта Украине можно не рассчитывать на скорое вступление в НАТО.

Ранее издание Bild заявило, что им стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией.

