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В Германии призвали Украину не ждать вступления в НАТО
Экс-посол Германии Ишингер заявил, что в НАТО найдутся несогласные со вступлением Украины в альянс
Украина может не рассчитывать на членство в НАТО в ближайшее время, так как некоторые члены альянса всегда будут против, заявил на форуме Deciding Your Tomorrow экс-посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер.
По его словам, даже в случае, если большинство представителей НАТО согласится на вступление Украины в альянс, две или три страны из более чем 30 членов союза скажут «ай-яй-яй, нет», передает радио Sputnik.
Ишингер напомнил о Швеции, которая «не имеет ни с кем конфликтов», однако ждет решения блока о принятии уже довольно давно.
В этой связи, подчеркнул экс-посол, находящейся в состоянии открытого конфликта Украине можно не рассчитывать на скорое вступление в НАТО.
Ранее издание Bild заявило, что им стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией.