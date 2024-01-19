Грузия обвинила Зеленского и Санду во лжи

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Два года навязывали мысли о том, что Саакашвили пытают. Сегодня же выводы комитета СЕ фактически говорят о том, что президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду, а также некоторые европарламентарии лгали, обвиняя власти Грузии в пытках Саакашвили», – сказал он в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу»

«Ждем извинений от этих политиков», – отметил спикер.

«Многие эти политики, которые обвиняли нас в пытках, оконфузились перед Грузией и ее народом, так как беспочвенно обвиняли нас», – сказал Шалва Папуашвили.

«Лоббисты тратили миллионы на статьи, телерепортажи, заявления политиков (в поддержку Саакашвили). Вот так оконфузились многие политики Запада», – сказал он.

«Саакашвили должен отбыть наказание за совершенные преступления», – заявил председатель парламента Грузии.

Доклад комитета по предотвращению пыток содержит ряд критических замечаний, но не говорит о пытках бывшего президента. В частности отмечается, что постоянное видеонаблюдение за ним «создает угнетающее состояние и унижает достоинство». Однако в целом условия содержания Саакашвили в клинике имеют позитивные отзывы.