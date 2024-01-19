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Грузия обвинила Зеленского и Санду во лжи
Отчет комитета Совета Европы по предотвращению пыток о положении в тбилисской клинике «Вивамеди», где содержится осужденный на шесть лет экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, «означает, что иностранные политики лгали, когда обвиняли власти Грузии в его пытках», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Два года навязывали мысли о том, что Саакашвили пытают. Сегодня же выводы комитета СЕ фактически говорят о том, что президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду, а также некоторые европарламентарии лгали, обвиняя власти Грузии в пытках Саакашвили», – сказал он в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу»
«Ждем извинений от этих политиков», – отметил спикер.
«Многие эти политики, которые обвиняли нас в пытках, оконфузились перед Грузией и ее народом, так как беспочвенно обвиняли нас», – сказал Шалва Папуашвили.
«Лоббисты тратили миллионы на статьи, телерепортажи, заявления политиков (в поддержку Саакашвили). Вот так оконфузились многие политики Запада», – сказал он.
«Саакашвили должен отбыть наказание за совершенные преступления», – заявил председатель парламента Грузии.
Доклад комитета по предотвращению пыток содержит ряд критических замечаний, но не говорит о пытках бывшего президента. В частности отмечается, что постоянное видеонаблюдение за ним «создает угнетающее состояние и унижает достоинство». Однако в целом условия содержания Саакашвили в клинике имеют позитивные отзывы.