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Из-за поджога дома участника СВО в Подмосковье заведено дело
Заведено уголовное дело из-за поджога дома участника СВО в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по информации из соцсетей о поджоге дома участника спецоперации в подмосковной Истре, сообщили в главке ведомства по региону.
В Telegram-канале СК указано, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного поджога дома участника спецоперации и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи.
Известно, что в январе этого года дом военнослужащего, который расположен в городском округе Истра, намеренно подожгли. В результате пожара никто не пострадал.
В декабре прошлого года полицейские задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в совершении поджога двери Музея истории СВО в Саратове.