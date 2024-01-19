Из-за поджога дома участника СВО в Подмосковье заведено дело

Заведено уголовное дело из-за поджога дома участника СВО в Подмосковье

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале СК указано, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного поджога дома участника спецоперации и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи.

Известно, что в январе этого года дом военнослужащего, который расположен в городском округе Истра, намеренно подожгли. В результате пожара никто не пострадал.

В декабре прошлого года полицейские задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в совершении поджога двери Музея истории СВО в Саратове.