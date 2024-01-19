Трам обвинил Байдена некомпетентности и в разрушении США

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу страны Джо Байдена в некомпетентности и разрушении страны

Tекст: Денис Тельманов

«Он разрушил нашу страну... Все, что он делает, — это катастрофа... Афганистан стал самым позорным моментом в истории нашей страны», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Он не исключил, что Байден действовал из добрых побуждений, но ему не хватило профессионализма.

«возможно, у него были добрые намерения, но он некомпетентен», – считает Трамп.

Американский спецпрокурор Джек Смит в августе 2023 года выдвинул против Трампа обвинения по четырем статьям, в том числе в попытке незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года.

Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что ее пугает перспектива победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах.



