Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.34 комментария
Трам обвинил Байдена некомпетентности и в разрушении США
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу страны Джо Байдена в некомпетентности и разрушении страны
Экс-президент США и один из фаворитов президентской гонки Дональд Трамп обвинил действующего президента страны Джо Байдена в некомпетентности и разрушении Соединенных Штатов.
«Он разрушил нашу страну... Все, что он делает, — это катастрофа... Афганистан стал самым позорным моментом в истории нашей страны», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.
Он не исключил, что Байден действовал из добрых побуждений, но ему не хватило профессионализма.
«возможно, у него были добрые намерения, но он некомпетентен», – считает Трамп.
Американский спецпрокурор Джек Смит в августе 2023 года выдвинул против Трампа обвинения по четырем статьям, в том числе в попытке незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года.
Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.
Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что ее пугает перспектива победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах.