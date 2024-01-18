Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет

Шойгу потребовал увеличить дальность выпускаемой ГосМКБ «Радуга» ракеты

Tекст: Ольга Никитина

Шойгу, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, проверил на предприятии в Московской области ход выполнения гособоронзаказа.

Генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км. Министр потребовал, чтобы дальность была увеличена до 300 км и более.

12 января Шойгу отметил успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.