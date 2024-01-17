Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.12 комментариев
СМИ: В ЦАР начали подбирать место для размещения российской военной базы
РБК: В ЦАР начали подбирать место для размещения российской военной базы
Россия и Центрально-Африканская Республика (ЦАР) подбирают место для размещения военной базы, заявили в российском посольстве в ЦАР.
В посольстве рассказали РБК, что вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Отмечается, что сроки прибытия контингента в республику и его численность окончательно не определены.
Ранее стало известно, что ЧВК Banсroft из США планирует начать работу в ЦАР по договоренности с правительством страны, сотрудники компании уже находятся в столице – городе Банги. В то же время, как заявил посол России в ЦАР Александр Бикантов, ЦАР заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране.