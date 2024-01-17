В МТС отреагировали на иск за «голую вечеринку» Ивлеевой

В МТС сообщили, что не получали иска за «голую вечеринку» Ивлеевой

Tекст: Ольга Никитина

В пресс-службе МТС сообщили ТАСС, что после ознакомления с предметом спора при необходимости компания представит свою позицию в суде.

Там заверили, что не имеют отношения к прошедшему скандальному мероприятию, не являются ни его спонсором, ни организатором.

Напомним, ранее Таганский райсуд зарегистрировал исковое заявление к Ивлеевой и ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС), от которых требуют выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку 21 декабря.