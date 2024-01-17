Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.6 комментариев
В МТС отреагировали на иск за «голую вечеринку» Ивлеевой
В МТС сообщили, что не получали иска за «голую вечеринку» Ивлеевой
Компания МТС пока не получала иска с требованием выплаты компенсации морального вреда в размере 1 млрд рублей за скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.
В пресс-службе МТС сообщили ТАСС, что после ознакомления с предметом спора при необходимости компания представит свою позицию в суде.
Там заверили, что не имеют отношения к прошедшему скандальному мероприятию, не являются ни его спонсором, ни организатором.
Напомним, ранее Таганский райсуд зарегистрировал исковое заявление к Ивлеевой и ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС), от которых требуют выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку 21 декабря.