На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
Посол в Лондоне заявил об отсутствии шансов конфликта России и Британии
Российский посол в Лондоне Келин заявил об отсутствии шансов конфликта России и Британии
Нет ни единого шанса на начала вооруженного конфликта между российской и британской сторонами, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Келин в интервью британской радиостанции LBC заявил, что не видит «ни единого шанса на конфликт», передает РИА «Новости».
Страны сейчас находятся «политически на разных сторонах шахматной доски», признал дипломат. Он добавил, что не верит в возможность конфликта в военном плане.