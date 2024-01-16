ВТБ: Льготная ипотека для банков с конца 2023 года стала убыточной

ВТБ предложил увеличить размер субсидий для банков в рамках льготной ипотеки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Горшков в рамках Дня финансов на площадке международной выставки-форума «Россия», в условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п. п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными, в связи с чем ВТБ предлагает вернуть 1 процентный пункт в субсидии кредиторам, до значения в 2,5 п. п., что сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников, передает ТАСС.

Он добавил, что необходимо также сделать ипотеку с господдержкой более адресной, к примеру – для социальных категорий населения, кому действительно нужна поддержка при покупке квартир.

Ранее в Минстрое указали на сохранение ажиотажного спроса на жилье в России.