На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
ВТБ: Льготная ипотека для банков с конца 2023 года стала убыточной
ВТБ предложил увеличить размер субсидий для банков в рамках льготной ипотеки
После ужесточения требований правительства России по льготной ипотеке эти программы стали невыгодны для кредитных организаций. На этом фоне ВТБ предлагает увеличить размер субсидий для банков в рамках льготной ипотеки и сделать ее более адресной, заявил заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Как заявил Горшков в рамках Дня финансов на площадке международной выставки-форума «Россия», в условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п. п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными, в связи с чем ВТБ предлагает вернуть 1 процентный пункт в субсидии кредиторам, до значения в 2,5 п. п., что сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников, передает ТАСС.
Он добавил, что необходимо также сделать ипотеку с господдержкой более адресной, к примеру – для социальных категорий населения, кому действительно нужна поддержка при покупке квартир.
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