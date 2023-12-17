Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
В Минстрое указали на сохранение ажиотажного спроса на жилье в России
Высокий спрос на жилье пока сохраняется в России, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в кулуарах съезда «Единой России».
Файзуллин, отвечая на вопрос, как скажется на стройке повышение первого взноса по льготной ипотеке, отметил, что на данный момент, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается. По его словам, программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля. «Будем смотреть, как рынок отреагирует на это охлаждение ситуации», – уточнил министр, передает ТАСС.
В пятницу президент Владимир Путин сообщил, что попросил правительство страны сохранить 20% первого взноса по первой ипотеке для семей с детьми.
Ранее ЦБ предложил увеличить первый взнос по льготной ипотеке.