В Киеве заявили о сложности содержания F-16

Игнат: Содержать истребители F-16 будет очень сложно

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, что касается истребительной авиации и вертолетов, Украина должна перейти на западную технику, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что инфраструктура для натовских самолетов типичная, но каждый тип самолета будет дополнительной нагрузкой на его эксплуатацию.

Он добавил, что Украина использует четыре типа советских самолетов, и ожидает западный F-16, а содержать разные типы техники очень сложно.

Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося.