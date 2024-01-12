В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.5 комментариев
СМИ: Солдат ВСУ убил командира и покончил с собой
Военнослужащий ВСУ в Николаевской области расстрелял из автомата замкомандира роты, а затем покончил с собой, сообщает издание «Никвести».
Инцидент произошел в поселке Березнеговатое в Николаевской области 7 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
По данным СМИ, нападавший служил в звании старшины. Информацию о гибели подтвердили в военной прокуратуре региона. По факту случившего ведется расследование.