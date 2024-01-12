В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.3 комментария
В Лондоне сочли законными удары по хуситам в Йемене без согласия СБ ООН
Британия действовала в рамках международного права, когда нанесла авиаудары по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, заявили в правительстве страны.
Сообщается, что Британия имеет право использовать силу в тех случаях, когда самооборона является единственным возможным средством борьбы.
«Правительство уведомит Совет Безопасности ООН о действиях, предпринятых в рамках статьи 51 Устава ООН», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
В ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене.