В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой РЖД
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что в пятницу Путин работает в Кремле. На приеме у него, в частности, должен быть руководитель РЖД Олег Белозеров, передает ТАСС.
Напомним, накануне президент Владимир Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске заявил о востребованности высокоскоростного ж/д сообщения по России.