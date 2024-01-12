В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?2 комментария
Американский вертолет упал у берегов Калифорнии во время учений
Associated Press: Американский вертолет упал у берегов Калифорнии во время учений, экипаж выжил
Американский вертолет во время учений упал в Тихий океан у берегов Южной Калифорнии, шестеро членов экипажа выжили, пишет Associated Press.
По информации представителя Тихоокеанского флота, вертолет MH-60R Seahawk упал в воды залива Тихого океана Сан-Диего, на место происшествия прибыли пожарные и Береговая охрана США, передает РИА «Новости».
Как отметил командир Тихоокеанского флота ВМС США Бэт Тич, на месте учений находилась спасательная лодка, все члены экипажа были отправлены на берег для медицинского осмотра.
Пятеро военных США погибли в результате крушения вертолета в Средиземном море в ноябре.