Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.11 комментариев
Американские военные погибли в результате крушения вертолета в Средиземном море
Авиакатастрофа в Средиземном море произошла с американским военным вертолетом, а не самолетом
Авиакатастрофа в Средиземном море, жертвами которой стали пятеро американских военнослужащих, произошла с вертолетом, а не самолетом, следует из заявления главы Пентагона Ллойда Остина.
Остин выразил соболезнования в связи с катастрофой. Указывается, что заявление сделано «в связи с крушением вертолета». Свои соболезнования также выразил глава американского государства Джо Байден, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что военный самолет при дозаправке в воздухе столкнулся с технической неисправностью и упал в Средиземное море. В Средиземном море находятся силы США, направленные туда для защиты Израиля.