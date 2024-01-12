Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Три летевших на Сахалин самолета отправили в Хабаровск из-за непогоды
Летевшие на Сахалин самолеты отправлены в аэропорт Хабаровска как на запасной из-за метели на острове, сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.
По сообщению пресс-службы, из-за непогоды в Южно-Сахалинске в аэропорту Хабаровска (как на запасном) совершили посадку самолет рейса FV6283 Москва – Южно-Сахалинск и самолет рейса S75257 Новосибирск – Южно-Сахалинск, а также, также ожидается посадка еще одного борта – SU1792 Москва – Южно-Сахалинск, передает ТАСС.
На Сахалине сейчас метель, скорость ветра достигает 10 м/с с порывами до 18 м/с.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин в начале встречи с дальневосточными предпринимателями отметил, что в Хабаровске стоит замечательная погода.