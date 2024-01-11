Путин назвал замечательной погоду в Хабаровске

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Заведующий отделением Чукотской окружной больницы Денис Клосс поинтересовался «личным секретом» Путина, как можно восстановиться при столь напряженной работе без полноценного отпуска.
«Есть известная шутка на этот счет: как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь», – пошутил президент, но серьезно добавил, что «это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться», передает ТАСС.
«Когда человек попадает на уровень ответственности, у него открываются определенные возможности, которых раньше никто не видел. Нужно любить то дело, которым ты занимаешься. Вот я люблю», – раскрыл свой «секрет» глава государства.
Ранее Путин на встрече с общественностью в Анадыре рассказал, что ежедневно занимается спортом минимум по два часа.
В ходе встречи один из участников напомнил, что президент ранее говорил о своем профессиональном бэкграунде, в том числе о том, где тот учился делать окна, передает ТАСС.
«Смотрите, я получил этот разряд 4-й в студенческом отряде, когда работал в Коми АССР. Там все очень просто было: для того, чтобы платить нам определенные деньги – а по тем временам это было прилично, где-то под тысячу рублей мы зарабатывали – нужно было начислять эти деньги. Но чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Вот нам соответствующий разряд и присваивали», – сказал президент.
Он отметил, что его биография хорошо известна – университет, школа, правоведение, Ленинградский государственный университет (ныне Петербургский государственный университет).
«Потом спецшкола КГБ СССР, потом спецподготовка по линии нелегальной разведки, потом спецшкола по линии легальной разведки. Сейчас называется университет или академия разведки», – пересказал Путин.
«Потом защитил диссертацию, когда уже работал на гражданке по экономике. Кандидат экономических наук. Все», – заключил лидер страны.
Президент Владимир Путин добирался на снегоболотоходе от аэропорта до Анадыря
Отмечается, что от аэропорта до Анадыря глава государства передвигался на этом виде транспорта, который имеет большие колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника, что позволяет им передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог, передает ТАСС.
Напомним, в среду Путин впервые приехал на Чукотку и уже посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых».
«Главное, что мы показали сами себе и всему миру – это то, что Россия самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года», – сказал российский лидер в ходе встречи с жителями Анадыря, передает ТАСС.
Путин добавил, что ведущие экономики Европы сейчас переживают сложные времена, и указал на их зависимость от России.
«Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшее время. У нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали. Мы не радуемся, но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», – сказал он.
Ранее Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году.
«Чукотка на слуху у всей страны. И не только потому, что это самый восточный регион России, но и потому, что здесь сосредоточены полезные ископаемые в больших количествах, здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что эти маршруты важны для всей страны и для всего мира, и уточнил, что один из них – это Северный морской путь. В регионе сосредоточено множество вопросов, представляющих «огромный интерес для Российской Федерации в целом», подчеркнул глава государства.
На обсуждении в Архангельске отмечалась важность отдельных населенных пунктов Чукотки, часть из них вписана сразу в несколько программ развития и по Арктике, и по Дальнему Востоку.
«С губернатором [Чукотки Владиславом Кузнецовым] мы поговорим отдельно и по цифрам, и по всем вопросам жизнедеятельности региона», – подчеркнул Путин.
Также президент в ходе встрече с жителями Анадыря отмечал, что лучше всего наблюдать жизнь региона своими глазами, чем в докладах.
«Добираться [непросто], аэропорт с одной стороны залива, город – с другой. Странновато», – цитирует президента ТАСС.
Он предположил, что «наверное, был какой-то смысл» при выборе такого места для воздушной гавани.
При осмотре круглогодичного тепличного комплекса в Анадыре хозяйка теплицы Наталья Макатрова отметила, что жители хотят увидеть мост. Она отметила, что их там проживает 12 тыс. человек.
Путин отметил, что на Чукотке есть АЭС. Макатрова предположила, что в регионе появятся новые станции, поскольку страна развивает Севморпуть.
«К этому идем», – заключил президент.
Напомним, Путин добирался от аэропорта в Анадыре на снегоболотоходе.
В последний раз Путин был в Хабаровске более десяти лет назад – 31 декабря 2013 года после наводнения на Дальнем Востоке, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита в Хабаровск глава государства встретится с представителями малого бизнеса, осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока, посетит мультстудию и пообщается с главой региона Михаилом Дегтяревым.
Президент Владимир Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке
По информации РИА «Новости», в многоэтажном тепличном комплексе выращивают овощи в условиях вечной мерзлоты. Теплицы занимают 0,24 га, половина из них введена в работу в этом году.
На предприятии задействованы два десятка человек. Проект реализовала семья Макатровых.
В течение года в теплице выращиваются 79 тонн продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.
Такой тепличный комплекс является уникальным проектом для региона, который целиком входит в арктическую зону.
В среду на Чукотке стоит ясная морозная погода, снежно. Журналистов кремлевского пула по прилете в Анадырь встречали отечественные снегоболотоходы «Хищник», передает ТАСС.
Напомним, в среду Путин впервые приехал на Чукотку.
Президент Владимир Путин заявил об улучшении ситуации с отпусками после ранения в СВО бойцов
По его словам, отпуск у бойцов, которые его «не отгуляли», не должен пропадать, у военных должна быть возможность использовать его позднее, передает ТАСС.
«Ситуация исправляется, и люди получают возможность поехать в отпуск. А если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать. И в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие», – подчеркнул Путин.
Глава государства заверил, что это правило уже в Минобороны уже реализуется, а с бойцами СВО поддерживается регулярный контакт.
Путин: В России минимальная безработица, но большой дефицит высококвалифицированных кадров
«У нас безработица 2,9%. Такого не было никогда в истории Российской Федерации, да и в Советском Союзе, по-моему, никогда такого не было. Правда, там считали по-другому, но это не важно, а важно то, что у нас большой дефицит кадров. И прежде всего высококвалифицированных рабочих кадров», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее президент Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона «О занятости населения».
«Лучше один раз увидеть, чем один раз услышать. По бумагам и так все ясно, но когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают другое звучание. Прилететь в аэропорт, переехать в город по зимнику – начинаешь понимать, что это такое и как люди здесь живут», – цитирует Путина ТАСС.
Напомним, президент добирался в аэропорт Анадыря на снегоболотоходе.
Политолог Баширов: Визит Путина положительно скажется на развитии Чукотки и Арктического региона
«Владимир Путин задал новый тренд пространственного развития России, который нацелен на преображение всех регионов страны. В частности, для своего первого визита в новом году он выбрал Чукотку. Часто, когда говорят о развитии Дальнего Востока, вспоминают лишь Владивосток, однако там есть и другие субъекты, на которые очень важно обратить внимание», – сказал Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.
«Чукотка – один из активно развивающихся российских регионов. Да, пока там не настолько хорошо развита инфраструктура. Тем не менее субъект имеет огромное количество ресурсов. В совокупности с активной работой властей это делает регион очень привлекательным для инвесторов», – отмечает собеседник.
«Визит президента, безусловно, положительно скажется на Чукотке. Следует ожидать новых поручений главы государства, направленных на развитие как этого субъекта, так и всего Арктического региона. Особое внимание российского лидера традиционно обращено на социальную сферу, например, он поддержал идею освобождения многодетных семей от налога на жилье на Дальнем Востоке», – подчеркивает он.
Также своим визитом Путин выразил доверие действующему главе региона Владиславу Кузнецову, который ранее занимал позицию первого заместителя председателя правительства ЛНР, где отвечал за восстановление инфраструктуры. «Это однозначно положительный сигнал для местной власти, поскольку президент доверяет губернатору стратегическую задачу по развитию важного для экономики страны региона», – отметил политолог.
«Важно и то, что Путин обращает внимание не только на Чукотку, но и на другие субъекты нашей страны. Президент смотрит за развитием всех российских регионов и за исполнением своих указов. В частности, глава государства планировал приехать в Якутию, но пока не смог этого сделать, полагаю, что вскоре он все же посетит этот регион», – резюмировал Баширов
Ранее президент России Владимир Путин впервые прилетел с рабочим визитом на Чукотку. В наступившем 2024 году это стало первой региональной поездкой для лидера страны. От аэропорта до Анадыря глава государства передвигался на снегоболотоходе, который имеет большие колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника, что позволяет им передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог.
В ходе визита президент посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых». В нем выращивают овощи в условиях вечной мерзлоты. Теплицы занимают 0,24 га, половина из них введена в работу в этом году. На предприятии задействованы два десятка человек. В течение года там производят 79 тонн продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.
Президент Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря рассказал, что лучше наблюдать жизнь региона своими глазами, чем в докладах. «Один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать: здесь сразу многое становится понятно. По бумагам вроде и так все ясно, но когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают совершенно другое звучание. Например, прилететь в аэропорт, потом переехать в город – по зимнику в данном случае, начинаешь понимать, что это такое и как люди здесь живут», – цитирует главу государства сайт Кремля.
Кроме того, президент отметил, что вопросы Чукотки важны не только для всей страны, но и для всего мира. «Чукотка на слуху у всей страны. И не только потому, что это самый восточный регион России, но и потому, что здесь сосредоточены полезные ископаемые в больших количествах, здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов – чрезвычайно важных не только для России, но и для всего мира», – сказал Путин.
Также Владимир Путин согласился с предложением жителей Анадыря освободить многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на жилье. «Безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и поручу правительству и соответствующей профильной комиссии Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято», – отметил он.
Путин осмотрел теплицу с овощами на Чукотке
Глава государства осмотрел в Анадыре круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых.
«Все съели!» – пошутил Путин, осматривая грядки. Экскурсию для российского лидера провела хозяйка теплицы Наталья Макатрова. Она рассказала, что в новогодние праздники был ажиотажный спрос на огурцы.
«Раскупается все?» – поинтересовался Путин. Макатрова объяснила, что покупатели «просто вычесали всю теплицу», передает ТАСС.
Местные овощи стоят вдвое дешевле привозных. «Наш огурец стоит в магазине 500 рублей, помидор – 650 рублей, наш. А привозной – за 1000, 1100, 1200 рублей», – рассказала хозяйка теплицы, пояснив, что такие цены складываются из-за логистики.
Она продемонстрировала президенту помидоры черри, отметив, что привозные – «как стеклянные».
«Пахнет вкусно. Хороший помидор», – сказал Путин.
Напомним, в среду Путин впервые приехал на Чукотку.
В ходе встречи одна из участниц спросила президента о том, есть ли у него свободное время для занятий спортом, передает ТАСС.
«Конечно. Я делаю это каждый день минимум по два часа», – ответил он.
Путин согласился, что это немало, но отметил, что это примерное время, иногда бывает «чуть побольше».
«Потому что зал, бассейн, все это вместе, душ, [получается] два с половиной часа», – сказал он.
Песков назвал рискованной поездку Путина на снегоболотоходе из-за некрепкого льда
В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков рассказал, что зимник официально откроется только в феврале месяце, толщина льда еще не такая, чтобы она гарантировала спокойный проезд любого транспорта, передает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства заверил, что перед приездом президента трасса и все было проверено десять раз специальными службами.
Ранее Песков заявил, что российский снегоболотоход «Хищник», на котором по Чукотке ездил Путин, нужно доработать и «довести до ума».