Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.3 комментария
Медведев назвал количество привлеченных в 2023 году контрактников и добровольцев
В прошлом году в интересах объединенной группировки войск ВС России привлекли свыше 500 тыс. человек, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В 2023 году в интересах объединенной группировки войск на службу привлекли свыше 500 тыс. человек, из них 420 тыс. человек – те, кто приняты по контракту, сказал Медведев, передает ТАСС.
Он добавил, что еще свыше 80 тыс. человек поступили на службу в качестве добровольцев.
Поставленные президентом Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию ВС России выполнены в полном объеме и в нужные сроки, подчеркнул зампред Совбеза. Он также отметил, что значительный рост добровольцев в ВС России заставил Киев начать принудительную мобилизацию.