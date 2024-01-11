Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.2 комментария
Скончался один из создателей вакцины «Спутник V» Народицкий
Заместитель директора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского Борис Народицкий, принимавший участие в разработке вакцины «Спутник V», умер в возрасте 82 лет.
О кончине Народицкого сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн, не уточнив причину смерти ученого, передают «Известия».
Народицкий является автором более 200 научных трудов и обладателем свыше 20 свидетельств и патентов на изобретения. Удостоен ордена Почета за участие в создании векторной вирусной платформы, на основе которой разработана вакцина «Спутник-V». Также ученый награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
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