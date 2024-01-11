Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.2 комментария
В Госдуме отреагировали на убийство собак в приютах Бурятии
В Бурятии начали усыплять бездомных собак в приютах после принятия закона, разрешающего эвтаназию животных, такое решение, по словам зампреда Госдумы по природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, принимают регионы, где нет гуманных мер по борьбе с бездомными животными.
Депутат отметил, что при этом эвакуировать животных из Бурятии, как ранее предлагали зоозащитники, неэффективно, передает Газета.ru.
По его мнению, важнее системно заниматься пристройством животных, в том числе с помощью региональных властей. Также Бурматов напомнил, что решение об усыплении приняли избранные гражданами депутаты. Он уточнил, что эвтаназия возможна только в случае, когда животное неизлечимо болеет.
Ранее бурятский фонд «Собака счастья» сообщил об убийстве 18 собак. Волонтеры начали эвакуацию животных в другие регионы страны.