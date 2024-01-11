Путин оценил строящийся университетский комплекс в Хабаровске

Путин положительно оценил планы развития ТОГУ в Хабаровске

Tекст: Елизавета Шишкова

«Хороший комплекс», – сказал Путин, заслушав доклад Дегтярева на презентации мастер-планов развития дальневосточных городов в Хабаровске, передает ТАСС.

Губернатор рассказал президенту о планах развития ТОГУ, он будет встроен в городскую среду, включая новую жилую застройку, строительство технопарка креативных индустрий и парка отдыха «Северный».

Путин уточнил, смогут ли все жители Хабаровска посещать парк отдыха и технопарк. Дегтярев подтвердил, что университет станет частью городской жизни.

Ректор университета Юрий Марфин отметил, что кампус будет создаваться на базе учреждения и объединит усилия шести вузов и научно-исследовательских институтов.

«Существовать он будет в формате четырех крупных междисциплинарных кластеров. Это строительство и урбанистика, столь важная сегодня для Дальнего Востока, вопрос технологической трансформации, гуманитарной науки и грамотного управления человеческим потенциалом, креативной индустрии, которая тоже очень востребована», – рассказал ректор ТОГУ.

По словам Марфина, в кампусе будут обучаться специалисты в области машино- и станкостроения, строители. Кампус будет включать в себя более 150 тыс. кв. метров учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центр и общежития. В нем будут учиться более 30 тыс. студентов. Проект планируется реализовать к 2027 году.

Ректор отметил, что кампус – это катализатор изменений инфраструктуры и социальной среды всего северного микрорайона города, а также катализатор изменений науки и образования Хабаровского края и Дальнего Востока.

Напомним, Путин посетил с визитом Хабаровск. В городе он пообщался с представителями бизнеса.