Упавший беспилотник повредил кровлю здания в Воронежской области

Трамп рассказал о действиях США при нападении на Европу

Politico: Трамп заявил, что США не помогут ЕС при нападении на нее и выйдут из НАТО

Tекст: Вера Басилая

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, такое заявление Трамп сделал в беседе с председателем ЕС Урсулой фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году, передает ТАСС.

Как утверждает еврокомиссар, который присутствовал на встрече, Трамп заявил, что НАТО мертво и США готовы выйти из альянса. По словам Бретона, слова бывшего президента тревожат в связи с его возможным возвращением.

Напомним, Трампа пытаются не допустить к республиканским праймериз, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах.