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    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    55 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    29 комментариев
    11 января 2024, 04:41

    Комплексы для перевода FPV-дронов в режим самонаводящейся торпеды начали применять в СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды», которые уже применяются в тестовом режиме в зоне СВО, сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

    По его словам, у этой технологии огромный потенциал. Цели могут быть не только стационарные, система сможет работать и по подвижным, и по воздушным целям, передает ТАСС.

    Кузякин пояснил, что FPV-пилот в ручном режиме пилотирует дрон в зону ожидаемых целей на территории противника, когда цель обнаружена, пилот фиксирует на ней поисковую рамку прицела и подает команду на удержание. После пилот переводит FPV-дрон в режим воздушной самонаводящейся торпеды, а альше дрон самостоятельно заходит на цель и уничтожает ее.

    Ранее в Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    10 января 2024, 08:22
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

    ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Александра Юдина

    Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель, сообщил каналу ABC News главный врач больницы в Днепре Сергей Рыженко.

    По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

    Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

    Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

    Коментарии (80)
    9 января 2024, 21:54
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Как сообщает «Российская газета», российские подразделения войсковой ПВО применяют в ходе специальной военной операции выполненные на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» зенитные ракетные комплексы «Гибка-С».

    Отмечается, что информация об использовании таких ЗРК появилась в конце лета прошлого года, но фото появилось только сейчас. ЗРК «Гибка-С» основан на комплексе управляемого вооружения «Гибка».

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    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (42)
    9 января 2024, 21:46
    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

    CTV: Закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не поставили на Украину

    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не поставлен Киеву, сообщил телеканал CTV.

    В Минобороны Канады отчитались, что Вашингтону еще в марте прошлого года было переведено 406 млн долларов, а правительство США якобы подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Между тем в Raytheon заявили, что у нее нет никакого договора ни с властями США, ни с правительством Канады на производство этих ЗРК, передает ТАСС.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу правительства Канады Джастина Трюдо за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

    Коментарии (22)
    8 января 2024, 16:50
    Военный эксперт оценил жалобы ВСУ на российские ракеты с тепловыми ловушками

    Военный эксперт Денисенцев: Раньше считалось, что оснащение ракет тепловыми ловушками нецелесообразно

    Военный эксперт оценил жалобы ВСУ на российские ракеты с тепловыми ловушками
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские боевые самолеты давно оснащаются тепловыми ловушками. Эта технология позволяет отвлечь ракеты противника. Однако ранее ракеты подобными системами не оснащали. И если такая практика имеет место, то России это даст определенное преимущество в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее в ВСУ пожаловались на использование Россией ракет с тепловыми ловушками.

    «Тепловые ловушки – это не новая технология. Они массово применяются в пилотируемой авиации. Другими словами, любой боевой самолет снабжен такими устройствами. Корректно они называются средствами инфракрасного противодействия или отстреливаемыми ложными тепловыми целями», – сказал Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа и стратегий (ЦАСТ).

    «Суть в том, что есть ракеты, которые наводятся на тепловую сигнатуру, на выделяющееся от двигателя летающего аппарата тепло. Классический пример – это практически все ПЗРК. И Stinger, о которых говорит украинский военный, не исключение. Все эти тепловые ловушки позволяют перенаправлять противоборствующую ракету от прикрываемого объекта – как правило, самолета. Зачастую ПЗРК массово обстреливает именно ложные цели», – указывает аналитик.

    «Другое дело, что раньше никто не использовал тепловые ловушки на крылатых ракетах. Считалось, что подобная модернизация нецелесообразна. Но сейчас ситуация изменилась. Солдат ВСУ в своем интервью, по сути, рассказывает о том, как Украина размещает расчеты зенитчиков на маршрутах вероятного пролета российских ракет», – рассуждает собеседник.

    «Если на ракете нет тепловых ловушек, она легко может быть сбита используемыми украинцами ПЗРК. Это связано с тем, что боеприпас довольно теплоконтрастный, летит невысоко и не очень быстро. А теперь наши ракеты можно сохранить и дать им возможность долететь до цели», – замечает эксперт.

    «В целом в зоне СВО мы наблюдаем своего рода гонку технологий. И наше нововведение дает России определенное преимущество на поле боя. Но надо понимать, что изначально ракета рассчитана на конкретную нагрузку, поэтому не всегда на нее можно навесить много дополнительного веса. Установка тепловых ловушек, судя по всему, потребовала пересчета конструкции, но как выяснилось, задача эта оказалась решаемой», – убежден Денисенцев.

    «Вместе с тем не стоит забывать, что ВСУ также могут использовать тепловые ловушки, чтобы прикрывать свои ракеты и самолеты. И при таком сценарии России также придется противодействовать противнику», – предупреждает аналитик.

    «Отмечу, что есть довольно обширная практика относительно того, что можно противопоставить этим ловушкам. Основное отличие современных ракет для ПЗРК от ракет предыдущего поколения заключается в том, что на последних реализована аппаратная селекция целей», – объясняет спикер.

    «Ракета анализирует сигнатуру этих ловушек, поскольку та может отличаться от сигнатуры самого летательного аппарата или силовой установки. Кроме того, оценивается траектория, ведь ложная цель и реальная летят по-разному. Все это возможно благодаря мультиспектральному анализу, который также может использоваться в наших войсках», – уверен Денисенцев.

    Россия использует новую тактику для ракетных ударов, ранее рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман. По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать работе ПЗРК.

    «Такого раньше не было», – утверждает военный. Это, в свою очередь, ведет к тому, что из-за массированных российских ударов запас боеприпасов у ВСУ может буквально растаять.

    Между тем ранее сообщалось, что ВСУ приходится часто применять в ходе боев FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов. По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, БПЛА не способны полностью заменить артиллерию.

    Коментарии (14)
    9 января 2024, 15:03
    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Губернатор Клычков: Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание после падения беспилотников оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы.

    Ранее российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

    Коментарии (86)
    8 января 2024, 22:53
    Полковник СБУ заявил о политической смерти Зеленского

    Полковник СБУ Костенко призвал Зеленского смириться с политической смертью

    Полковник СБУ заявил о политической смерти Зеленского
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что политически уже умер, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

    Как считает Костенко, Зеленский должен осознать, что повторно его президентом не изберут. Сейчас, по мнению Костенко, Зеленскому необходимо принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не переизбраться или поддерживать рейтинги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, фамилии возможных преемников нынешнего президента Украины не важны, так как все они будут делать то, что скажут им на Западе.

    Коментарии (37)
    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины
    @ Иван Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

    Коментарии (25)
    8 января 2024, 12:11
    В Киеве заявили о новой тактике России для ракетных ударов
    В Киеве заявили о новой тактике России для ракетных ударов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия использует новую тактику для ракетных ударов, рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман.

    По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать системам Stinger, передает РИА «Новости».

    Также Роман добавил, что из-за массированных ракетных атак запасы ВСУ могут растаять.

    Ранее сообщалось, что ВСУ приходится использовать FPV-дроны из-за нехватки снарядов.

    Коментарии (11)
    9 января 2024, 12:32
    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленским недовольны влиятельные политические круги на Западе

    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные политики пытаются намекнуть Зеленскому, что его время вышло. Делают они это через представителей украинской оппозиции, которые встают под удар мстительного комика. Однако как именно избавиться от вчерашнего «героя мировой демократии», в ЕС и США пока не решили. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее полковник СБУ Роман Костенко заявил о политической смерти Зеленского.

    «Роман Костенко представляет оппозиционную украинскую партию «Голос», которая, по сути, создавалась на деньги американского миллиардера Джорджа Сороса. Поэтому я не исключаю, что полковник СБУ транслировал позицию небезызвестного фонда. Сходится ли она со взглядами американских и европейских политиков – вопрос дискуссионный», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    «Думаю, значительная часть бюрократов Брюсселя и Вашингтона также считают Зеленского «политическим трупом». Его эгоизм и самомнение мешают западным политикам. Однако они пока не в состоянии договориться о будущей судьбе заигравшегося комика», – отмечает собеседник.

    «Долгое время западные СМИ работали над превращением Зеленского в «главного защитника демократии». Из него слепили бесстрашного героя, что изначально расходилось с реальными фактами. В текущей ситуации убрать его достаточно сложно. Встает вопрос, как именно объяснить общественности, что «храбрый солдат» оказался трусом и глупцом», – указывает он.

    «Пока в США и ЕС решают его судьбу, политики разного уровня пытаются намекнуть Зеленскому, что за рубежом его действиями недовольны. Слова Костенко – яркий тому пример. Однако зная мстительность и жестокость комика, сидящего во власти на Украине, случиться с его критиками может всякое», – подчеркивает эксперт.

    «Вполне возможно, что полковника СБУ ждут репрессии. Однозначно предугадать его судьбу невозможно. Тем не менее я уверен, что Костенко знал о всех возможных последствиях и шел на риск осознанно, зная, что кто-то более влиятельный гарантирует защиту», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине призвали Владимира Зеленского смириться с политической смертью. По мнению секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, руководителя страны повторно не изберут, поэтому последний должен принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не поддерживать рейтинги.

    Разговоры о возможной замене Зеленского идут уже довольно длительное время. Среди возможных кандидатов называют главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего советника действующего офиса Алексея Арестовича. Тем не менее, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, имя следующего президента Украины совершенно не важно.

    Он отметил, что любой человек, занимающий данный пост, будет делать то, что ему прикажут западные страны. Сам Владимир Зеленский критикует идею проведения выборов в военное время. Он считает, что концентрация на внутренней политике не дает государству возможности сосредоточиться на контрнаступательных действиях ВСУ.

    По его словам, лишь «мобилизация всех усилий» сможет «защитить государство». Тем гражданам и партнерам, которым не хватает воли и выдержки, он рекомендовал «уйти или отойти в сторону». Ранее Зеленский призвал украинцев сделать выбор между исполнением долга перед страной и статусом беженца.

    Коментарии (7)
    8 января 2024, 22:30
    ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила десять реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью

    ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО уничтожено десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки около 21.30 мск.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадали женщина и двое мужчин. Женщина получила осколочные ранения спины; один из мужчин – осколочное ранение груди, спины, предплечья; другой – осколочное ранение груди и верхней конечности.

    Повреждения получили два многоквартирных дома, в них выбиты окна. Также окна выбиты в одном частном домовладении. Кроме того, повреждена крыша частного домовладения в Белгородском районе. Три машины повреждены осколками, четыре грузовика загорелись на стоянке предприятия, огонь уже потушили.

    В конце декабря Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами, погибли 25 человек, в том числе дети. Тогда ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» и чешской РСЗО Vampire. Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода.

    Коментарии (24)
    9 января 2024, 14:26
    Шойгу назвал потери ВСУ за прошедший год

    Tекст: Ольга Иванова

    За прошедший год ВСУ потеряли свыше 215 тыс. человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС.

    По его словам, российские войска методично снижают боевой потенциал ВСУ. Шойгу указал на то, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов. Шойгу уверен, что даже то, что Киев продолжает гнать своих солдат на убой, никак не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.

    Накануне эксперты рассказали о новом преимуществе на поле боя в ходе спецоперации.

    Коментарии (24)
    9 января 2024, 07:30
    Time не исключил потери Украиной новых территорий

    Time заявил об угрозах разделения Украины на части и потери новых территорий

    Time не исключил потери Украиной новых территорий
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 2024 году Украина «будет фактически разделена на части», ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться, заявил директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер.

    Бреммер назвал «сокрушительным ударом» сокращение помощи со стороны США, а также отметил, что возникли проблемы и с европейской поддержкой Киева. По его словам, положение Украины ухудшилось из-за снижения западной поддержки и нехватки людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

    Бреммер заявил, что украинская сторона «пойдет на большие военные риски», в том числе удары по российской территории, которые «спровоцируют беспрецедентные ответные меры России». Он не исключил, что в результате НАТО может оказаться «втянута» в конфликт.

    Напомним, по данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (17)
    9 января 2024, 08:14
    В ВСУ пожаловались на российские планирующие бомбы

    NYT: Планирующие бомбы поражают солдат ВСУ даже в подземных бункерах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планирующие авиабомбы и дроны ВС России наносят большие потери украинской армии, пишет The New York Times.

    Как рассказал солдат 14-й бригады нацгвардии Украины с позывным «Кит», ВС России посылают подобные снаряды «по восемь в час». Он добавил, что боеприпас при этом звучит так, как будто «открылись врата ада», передает RT.

    Ранее Newsweek сообщила, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 создадут угрозу украинским системам ПВО.

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    10 января 2024, 14:02
    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК

    Военный эксперт Климов: Способность «Куба» и «Ланцета» наносить удары глубоко в тыл противника стала ночным кошмаром для ВСУ

    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Дроны «Куб» являются важной составляющей ниши дальнобойной артиллерии и позволяют наносить удары глубоко в тыл противника. Именно это свойство делает их кошмаром для ВСУ. В перспективе аппараты можно будет сделать еще более эффективным оружием, увеличив скорость и дальность их полета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее американские СМИ назвали беспилотники «Куб» ночным кошмаром для Украины.

    «Дроны «Ланцет» и «Куб» – это один из самых успешных проектов российского ВПК, который показал свою высокую эффективность в ходе СВО. Такие БПЛА являются очень перспективным направлением, которое сейчас активно развивается в нашей стране», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Ланцет» и «Куб» схожи по своим характеристикам и задачам, но они имеют разную аэродинамическую схему. Последний в перспективе может развивать существенно большую скорость, что позволит быстрее реагировать на угрозы. Кроме того, на него можно установить малый турбореактивный двигатель, что позволит в том числе увеличить дальность полета», – отмечает собеседник.

    «Также следует понимать, что «Куб», как, впрочем, и «Ланцет», способен работать в тандеме с другими дронами, которые выполняют функции ретрансляции, разведки, целеуказания, а также фиксации поражения цели. Тем не менее при развитии искусственного интеллекта, захватывающего траекторию беспилотников, у БПЛА появится возможность лететь самостоятельно», – подчеркивает он.

    «Оба дрона предназначены для поражения целей на большом расстоянии, они, по сути, являются частью ниши дальнобойной артиллерии. Другие беспилотники действуют исключительно на ЛБС, тогда как «Ланцет» и «Куб» позволяют наносить удары вглубь позиций противника. Именно это делает их ночным кошмаром для ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Некоторые эксперты говорят о необходимости унификации и массового производства одной модели. Однако, по моему мнению, конкуренция между командами, разрабатывающими БПЛА, является хорошим фактором, так как стимулирует дальнейшее совершенствование данного вида вооружения», – поясняет он.

    «В силу высокой актуальности необходимо дальнейшее увеличение числа производимых «Ланцетов» и «Кубов». Кроме того, одно из важнейших направлений, которое следует развивать – использование роевых технологий. Все это в совокупности позволит наносить еще более успешные массированные удары по объектам противника», – резюмировал Климов.

    Ранее американские СМИ сообщили, что модернизированные ударные БПЛА «Куб» станут ночным кошмаром для ВСУ. Как указывает Newsweek, еще до обновления эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, новая версия даст возможность России наносить «гораздо более мощные удары по целям на Украине».

    Между тем аналогичные метафоры западные СМИ и военные использовали и в адрес «Ланцетов». Так, министерство обороны Британии называло их одной из лучших боевых систем России. В ведомстве указывали, что эти беспилотники применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Это было названо значительным шагом вперед в использовании БПЛА.

    Напомним, президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    «Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов», – сказал президент. Также российский лидер отметил необходимость привлечения к разработкам и производству БПЛА высокотехнологичного бизнеса и инжиниринговых проектных компаний.

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