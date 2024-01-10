Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.6 комментариев
Иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей решили подать вновь
Адвокат заявил о намерении повторно подать отклоненный к Ивлеевой иск на 1 млрд рублей
Коллективный иск к Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей, который суд вернул заявителям из-за некорректных данных о месте проживания блогерши, будет подан повторно, заявил адвокат Владислав Ватаманюк.
Ватаманюк пояснил, что в документах укажут актуальную прописку Ивлеевой, передает телеканал RT.
В декабре Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на сумму 1 млрд рублей после проведения «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Из-за отсутствия верной информации о месте проживания Ивлеевой суд вернул иск заявителям.