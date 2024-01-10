Выборы-2024: Голосование – это повод пораскинуть мозгами

Хакер Александр Варской: Выборы в России невозможно сфальсифицировать

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«На выборах с каждым электоральным циклом повышается уровень цифровизации, причем повышается качественно и количественно. Я, как специалист в ИТ-сфере, могу сказать: в нынешних технологических условиях выборы в России невозможно сфальсифицировать, хотя пока еще возможно затормозить или затруднить подсчет голосов», – рассказал хакер Александр Варской.

«Впрочем, горизонтальные связи в современном обществе позволяют поставить заслон для выборов в сознании людей без всякого блокчейна – лишь с помощью распространения нарратива «от нас ничего не зависит». Поэтому до людей важно доносить понимание того, что как раз от них все и зависит», – указал собеседник.

«Я участвую в выборах потому, что мне нравится, что называется, пораскинуть мозгами и подумать, по какому пути пойдет наша страна при выборе того или иного кандидата, какой у них бэкграунд. К этому же призываю и всех россиян», – резюмировал эксперт.