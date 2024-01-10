Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности
Предупреждение об авиационной опасности в Белгороде отменено, сообщила мэрия города.
«РСЧС: Город Белгород – отбой авиационной опасности», – говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии Белгорода.
Ранее в среду белгородские власти предупредили горожан об авиационной опасности. В конце декабря город подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами.