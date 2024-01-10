Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности
Мэрия Белгорода предупредила жителей города об угрозе
Мэрия Белгорода предупреждает жителей города об авиационной опасности.
В Telegram-канале мэрии указано, что в городе есть авиационная опасность, граждан призывают сохранять бдительность.
Ранее в Белгороде решили закрывать ТЦ на два часа раньше. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что белгородские чиновники и сотрудники бюджетных организаций пройдут курсы оказания доврачебной помощи.