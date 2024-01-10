Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин поддержал упрощение включения в стандарт учебников языков малых народов
Президент Путин поручил проработать вопрос упрощения процедуры включения в стандарт учебников языков малых народов
В России будет проработан вопрос упрощения процедуры, по которой в образовательный стандарт включаются учебники языков коренных народов Севера, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, эта тема будет обсуждена с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, передает ТАСС.
Путин добавил, что такие технические вещи вполне решаемы.
Ранее Кравцов рассказал, что учебник истории с обновленными главами, в которых исправлены неточности о репрессированных народах, поступает в российские школы.