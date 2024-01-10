Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин назвал любимые музеи
Путин назвал Эрмитаж и Русский своими любимыми музеями
Президент Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря рассказал, что считает своими любимыми музеями Эрмитаж и Русский музей в Петербурге.
«Это мои родные Эрмитаж и Русский музей. Я там родился, вырос, проводил достаточно много времени в этих интерьерах», – сказал глава государства, отвечая на соответствующую просьбу, передает ТАСС.
Путин добавил, что советские школы давали возможность детям массово ознакомиться с произведениями искусства. Российский лидер также напомнил, что недавно вместе с лидерами СНГ побывал в Царском Селе, Петергофе и музеях Павловска.
Ранее Путин назвал Бердяева одним из любимых философов и призвал читать Канта.