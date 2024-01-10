Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед Россией задач

Tекст: Алексей Дегтярев

«Вы знаете, поскольку мы с этой точки зрения рассматриваем эти важные вопросы, с семейной точки зрения, я несколько раз ловил себя, знаете, на чем, я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач, но вот что любопытно, если оставаться в рамках обсуждения большой семьи», – сказал Путин, отвечая на вопрос многодетного отца о том, как президент справляется с руководством многомиллионной страной, передает ТАСС.

«Я вот когда смотрю, когда наши люди добиваются каких-то результатов в науке, в культуре, в образовании, в медицине, в спорте, я смотрю на этих молодых, красивых, энергичных, талантливых людей, знаете, у меня такое чувство очень часто возникает, что как будто это вот мои дети, это наша семья, я так радуюсь за них просто их успехам, их благополучию, их потенциалу», – заключил он.

Напомним, Путин выдвинулся кандидатом в президенты на новый срок, в его поддержку уже собрано более 1,3 млн подписей.

