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Путин заявил о продлении программы «Земский учитель» до 2030 года
Программу «Земский учитель» планируют продлить до 2030 года, поскольку она востребована, заявил президент Владимир Путин на встрече с общественностью в Анадыре.
«Она (программа – прим. ВЗГЛЯД) у нас отфинансирована чуть лучше, чем в среднем по стране, побольше, имею в виду, что здесь и жизнь дороже, два миллиона (рублей) мы земскому учителю как бы выплачиваем по этой программе. И, конечно, ее нужно продлевать. Мы ее продлим до 2030 года, она востребована», – цитирует президента ТАСС.
Он также указал на то, что ремонт школ и ремонт в сфере ЖКХ нужно проводить вовремя, чтобы не допускать «провалов», и их нельзя затягивать.
«Я вот с коллегами все время говорю об этом. Главное – не запускать проблему. Не запускать, а заниматься этим регулярно. Вот так же, как и, скажем, в системе ЖКХ. Вот только сейчас министр доложил, в прошлом году на систему ЖКХ из разных источников направили 337 млрд рублей. То же самое в данном случае по школам, содержанию школ, оснащению. Необходим регулярный, системный подход, он позволит исключить эти проблемы».