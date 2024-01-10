Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин в теплице на Чукотке пошутил, что все съели на праздниках
Путин осмотрел теплицу с овощами на Чукотке
Президент России Владимир Путин осмотрел теплицы с огурцами и помидорами на Чукотке и пошутил, что все овощи съели на праздниках.
Глава государства осмотрел в Анадыре круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых.
«Все съели!» – пошутил Путин, осматривая грядки. Экскурсию для российского лидера провела хозяйка теплицы Наталья Макатрова. Она рассказала, что в новогодние праздники был ажиотажный спрос на огурцы.
«Раскупается все?» – поинтересовался Путин. Макатрова объяснила, что покупатели «просто вычесали всю теплицу», передает ТАСС.
Местные овощи стоят вдвое дешевле привозных. «Наш огурец стоит в магазине 500 рублей, помидор – 650 рублей, наш. А привозной – за 1000, 1100, 1200 рублей», – рассказала хозяйка теплицы, пояснив, что такие цены складываются из-за логистики.
Она продемонстрировала президенту помидоры черри, отметив, что привозные – «как стеклянные».
«Пахнет вкусно. Хороший помидор», – сказал Путин.
Напомним, в среду Путин впервые приехал на Чукотку.