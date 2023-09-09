Путин анонсировал продление диаметров наземного метро до Калуги и Тулы

Tекст: Алина Власенко

Глава государства заявил о решении реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. По его словам, по итогам этой работы диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, и до других крупных городов в регионах, окружающих Москву, передает ТАСС.



Путин уточнил, что флагманским проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе их проложат между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем – между столицей и другими городами страны.

Президент выразил уверенность,что подобные начинания выведут нашу транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень и качественно улучшат жизнь миллионов людей.

Ранее Путин заявил, что строительство новых магистралей и развязок позволило сформировать в Москве новый дорожный каркас и превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы.