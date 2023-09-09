В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».0 комментариев
Путин: Удалось превзойти планы развития транспортного комплекса Москвы
Строительство новых магистралей и развязок позволило сформировать в Москве новый дорожный каркас и превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы, заявил президент Владимир Путин на концерте по случаю Дня города в «Зарядье».
Путин назвал достижения Москвы впечатляющими и кардинально меняющими представление о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис. Особое внимание президент уделил развитию транспортного комплексапрезидент, передает РИА «Новости».
«Для развития транспортной системы Москвы сделаны ... просто гигантские шаги. И, что важно, они превзошли планы, которые мы делали с Сергеем Семеновичем (Собяниным) еще в 2010 году», – заявил президент.
Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).