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Выставка «Георгиевская лента – символ единства» открылась в Петербурге
В петербургском музее Ленрезерв открылась выставка «Георгиевская лента – символ единства», в открытии поучаствовали глава Ленобласти Александр Дрозденко, глава Петербурга Александр Беглов и «Волонтеры Победы».
В одном из залов музея размещены десять лучших работ фотографов – победителей одноименного конкурса.
Экспозиция рассказывает об уважительном отношении к подвигу героев, об исторической памяти и патриотизме, а также об истории Георгиевской ленты и о ее значении в современном мире. С 2023 года Георгиевская лента приобрела официальный статус, она стала символом воинской славы России, в связи с чем было решено провести конкурс.
Работы были собраны из разных уголков России, в частности, из Москвы, Петербурга, Луганска, Ростова-на-Дону, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов. Каждая фотография запечатлела лучшие моменты акции «Георгиевская лента», которая проходила с 25 апреля по 9 мая.
«Сегодня Георгиевская лента позволяет не только выразить гордость и уважение к подвигам наших защитников, но и является сильным символом единства и связи поколений. И наша выставка является тому наглядным примером. В самом конкурсе принимали участие жители 87 регионов России, активно участвовали любители и профессиональные фотографы из возвращенных регионов. Кроме того, среди конкурсантов были и фотокорреспонденты из крупнейших информационных агентств страны и ведомств», – сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества и председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.
Несколько дней экспозиция будет находиться в петербургском Ленрезерве, а затем переместится на свое постоянное место – в музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» в Ленинградской области. Вход на выставку будет свободный.
«Я хочу выразить огромную благодарность за возможность поучаствовать в столь значимом конкурсе, который в очередной раз показал нам, как это важно помнить о подвигах наших Героев. И сейчас Георгиевскую ленту носят не только как дань уважения павшим на поле боя – она также дает нашим бойцам веру, что скоро мы сможем победить», – рассказала одна из победителей конкурса, фотокорреспондент медиахолдинга «Луганьмедиа» Дарья Чмирова.
Напомним, конкурс «Георгиевская лента – символ единства» проходил с 23 апреля по 25 июня. Его организаторами стали всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».
Победителями фотоконкурса стали фотограф из Петербурга Константин Алексеев, Ксения Третьякова (Москва), Наталья Сафонова (Ямало-Ненецкий автономный округ), Ольга Близнюк (Петербург), Дарья Чмирова (Луганск), Дарья Ковалевская (Ростов-на-Дону), Валерий Шарифулин (Москва), Яна Пикулин (Петербург), Алексей Калиновский (Москва), Екатерина Степанова (Ленинградская область).